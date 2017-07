Čajky spoznali možných súperov v EL, Košice a Ružomberok v EP spolu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Euroliga 2017/18 - žreb:



A-skupina: Castors Braine (Belg.), USK Praha (ČR), Šopron Basket (Maď.), Galatasaray Istanbul (Tur.), ESBVA-LM (Fr.), Tang Bourges Basket (Fr.), víťaz kvalifikácie PIEŠTANSKÉ ČAJKY/CCC Polkowice (Poľ.)



B-skupina: Wisla Can-Pack Krakow (Poľ.), Fenerbahce Istanbul (Tur.), Yakin Dogu (Tur.), Famila Schio (Tal.), CB Avenida (Šp.), Nadežda Orenburg (Rus.), UMMC Jekaterinburg (Rus.), víťaz kvalifikácie KSC Szekszard (Maď.)/BLMA (Fr.)



Európsky pohár FIBA 2017/18 - vybrané skupiny:



B-skupina: GOOD ANGELS KOŠICE, MBK RUŽOMBEROK, Merson Buyuksehir (Tur.), Jenisej Krasnojarsk (Rus.)



D-skupina: PIEŠTANSKÉ ČAJKY/CCC Polkowice, ACS Sepsi-SIC (Rum.), Hatay BSB (Tur.), MKS Katarzynri Toruň (Poľ.)

Mníchov 4. júla (TASR) - Slovenský vicemajster Piešťanské Čajky sa v prípade úspešnej kvalifikácie predstaví v A-skupine Euroligy basketbalistiek. Rozhodol o tom utorkový žreb v sídle európskej sekcie Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA Europe) v Mníchove.Čajky v kvalifikačnom dvojzápase čaká bronzový tím uplynulého ročníka najvyššej poľskej súťaže CCC Polkowice. Slovenský zástupca nastúpi na prvý duel pred domácim publikom 26. septembra, odveta je na programe o tri dni neskôr. Ak Piešťany proti Polkowiciam neuspejú, štartovať budú v Európskom pohári FIBA. Tam im žreb do D-skupiny prisúdil trojicu ACS Sepsi-SIC (Rumunsko), Hatay BSB (Turecko), MKS Katarzynri Toruň (Poľsko).V Európskom pohári FIBA sa predstavia aj ďalšie dve slovenské družstvá - úradujúci šampión Good Angels Košice a MBK Ružomberok. Žreb ich zviedol do jednej skupiny, v "béčku" budú ich súpermi aj turecký Merson Buyuksehir a ruský Jenisej Krasnojarsk. Sezóna 2017/2018 EP FIBA sa začne 12. októbra.Piešťany v prípade postupu do hlavnej súťaže Euroligy čakajú špičkové tímy zo starého kontinentu. V A-skupine by to boli obhajca titulu Dinamo Kursk (Rus.), USK Praha vedený slovenskou trénerkou Natáliou Hejkovou, Tango Bourges Basket (Fr.), Castors Braine (Belg.), Šopron Basket (Maď.), Galatasaray Istanbul (Tur.) a ESBVA-LM (Fr.). V B-skupine sa okrem iných predstaví aj ruský klub Nadežda Orenburg, kde v pozícii hlavného kouča pôsobí slovenský tréner Maroš Kováčik.