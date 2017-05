Čakajú nás galeje: Toto sú súperi Slovenska na hokejových MS 2018

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Reťazce vygenerované z aktuálneho rebríčka pre základné skupiny MS 2018:



2(Rusko)-3(Švédsko)-6(Česko)-7(Švajčiarsko)-10(Bielorusko)-11(SR)-14( Dánsko)-15(Rakúsko) 1(Kanada)-4(Fínsko)-5(USA)-8(Nemecko)-9(Nórsko)-12(Lotyšsko)-13(Franc úzsko)-16(J.Kórea).



Rebríček IIHF pre sezónu 2017/18 (čiara oddeľuje priamy postup na ZOH):



1. Kanada 3225 b.

2. Rusko 3105

3.(polepšenie +2) Švédsko 3080

4. (pohoršenie -2) Fínsko 060

5. (-1) USA 2980

6. Česko 2900

7. Švajčiarsko 2705

8. (+2) Nemecko 2660

-------------------------------------------------------------

9. (+2) Nórsko 2535

10. (-1) Bielorusko 2535

11. (-3) SLOVENSKO 2530

12. Lotyšsko 2520

13. (+1) Francúzsko 2505

14. (-1) Dánsko 2495

15. Slovinsko 2305

16. (+1) Rakúsko 2205.

Kolín 22. mája (TASR) - Slovenský hokej sa o rok na MS v Dánsku bude konfrontovať v základnej skupine s mimoriadne ťažkými súpermi. Okrem majstrov sveta Švédov a bronzových Rusov sú to Česi a Švajčiari, plus ambiciózna domáca reprezentácia. Zostávajúci dvaja protivníci sú Bielorusko a nováčik Rakúsko.V pondelok vyjde aktuálny rebríček IIHF, na základe ktorého sa generuje nasadenie do oboch vetví základnej fázy nasledujúceho šampionátu, ktorý sa uskutoční v Dánsku. Podľa predbežného kľúča by sa Slovensko na MS 2018 malo predstaviť v Kodani, keďže v hlavnom meste Dánska má pôsobiť domáci výber. Ešte môže dôjsť k rôznym zmenám v dôsledku diváckych a marketingových priorít, lebo plánované dejiská (Kodaň a Herning) spája letecká alebo trajektová doprava a vychádza sa v ústrety silným fanúšikovským skupinám. V tomto prípade však odpadá prípadná požiadavka Švédov, ktorých silná divácka enkláva to bude mať do Kodane ako domov.Slovenský renking neveští nič dobré ani smerom k zimnej olympiáde 2022. Na tej nasledujúcej o necelý rok v Pjongčangu reprezentácia mala isté priame miesto v hlavom turnaji, ale ak sa nezmenia regule, tak o Peking bude zrejme treba tvrdo bojovať. Na ZOH štartuje prvých 8 tímov rebríčka plus organizátor, tucet doplní trojica víťazov kvalifikačných turnajov. Na ich organizáciu majú prednostné práve krajiny na 9.-11. mieste rebríčka a Slovensko práve tento rok kleslo z 8. na 11. priečku, teda zaznamenalo najväčší prepad v rámci celého rebríčka (spolu s Mexikom na 36. priečke). Nič nie je stratené, lenže ak Slováci na ďalších akciách nebudú prevažne pred Nemcami, či Nórmi, z priamej účasti na ZOH 2022 nebude nič.Ostatné krajiny v okolí Slovenska by za štandardných okolností nemali byť v boji o prvú renkingovú osmičku 2020 konkurentmi, keďže si nemôžu polepšiť na olympijskom turnaji, resp. jeho účastník Slovinsko si príliš nepolepší na MS pre opätovnú vypadnutie do nižšej kategórie. Určujúci je rebríček po MS 2020 a v ňom bude mať hlavné slovo umiestnenie na MS vo Švajčiarsku (100-percentný bodový koeficient), 75 percentami sa zhodnotí šampionát 2019 na Slovensku a 50 percent dostanú MS i ZOH 2019. Nevydarený tohtoročný šampionát do renkingu 2020 prispeje len 25-percentným podielom.