Čakáte ochladenie? V najbližších dňoch na niečo také zabudnite

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Ochladenia sa na viacerých územiach Slovenska nedočkajú obyvatelia ani v nasledujúcich dňoch. Výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami platí dnes popoludní pre takmer všetky kraje, s výnimkou Žilinského kraja. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke.Podľa meteorológov nie je vylúčené, že teploty dosiahnu na niektorých miestach 35 až 36 stupňov Celzia.uvádza SHMÚ.Nižšia výstraha, prvého stupňa, je v súčasnosti vyhlásená pre 13 okresov, a to Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Banská Bystrica, Brezno, Spišská Nová Ves, Levoča, Sabinov a Bardejov.Vo štvrtok (3.8.) však treba podľa meteorológov počítať s vyššími teplotami už aj na Záhorí, kde je vyhlásený druhý stupeň výstrahy. Prvý výstražný stupeň je oproti dnešnému dňu zatiaľ vyhlásený aj pre okresy Ilava, Púchov, Prešov, Svidník, Stropkov a Medzilaborce.Horúčavy predstavujú záťaž pre každý organizmus. Viac sú ohrozené ženy, kolabujú častejšie ako muži. Takisto treba dávať pozor na deti a seniorov. Počas horúčav treba dodržiavať pitný režim. Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody, a to v menších dávkach, radí Úrad verejného zdravotníctva. Vysoké teploty sú záťažou i pre vtáctvo v mestách. Operencom možno pomôcť jednoducho, na okenný parapet či záhradku stačí dať nízku misku s vodou, napríklad z kvetináča. Horúčavy predstavujú aj potenciálne nebezpečenstvo pre tvorbu požiarov.