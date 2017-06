Calderov pohár pre víťaza AHL získali hokejisti Grand Rapids

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Šiesty zápas finále play off AHL /na štyri víťazstvá/:



Grand Rapids Griffins - Syracuse Crunch 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)

Góly: 21. Ford, 32. M. Callahan, 44. T. Bertuzzi, 53. Frk - 15. a 39. Gourde, 28. Taormina



/konečný stav série: 4:2, Grand Rapids získali Calderov pohár/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Grand Rapids 14. júna (TASR) - Hokejisti Grand Rapids Griffins získali druhýkrát v klubovej histórii Calderov pohár. V noci na stredu zdolali v šiestom súboji finále play off AHL na domácom ľade Syracuse Crunch tesne 4:3 a celú sériu ovládli 4:2 na zápasy. Víťazný gól Grand Rapids strelil v 53. minúte český útočník Martin Frk.Griffins, ktorí sú farmou klubu NHL Detroit Red Wings, si tak udržali v play off stopercentnú domácu bilanciu, keď vyhrali vo svojej hale všetkých desať zápasov. Zhodou okolností aj svoj prvý Calder Cup vybojovali v sezóne 2012/13 po finálovom triumfe nad Syracuse. Vtedy získal Jack A. Butterfield Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off slovenský krídelník v službách Griffins Tomáš Tatar. Tento rok dostal prestížnu cenu útočník víťazného tímu Tyler Bertuzzi, ktorý v 19 dueloch vyraďovacej časti strelil deväť gólov a pridal desať asistencií.V AHL padol tento rok aj rekord v návštevnosti. Šiesty finálový duel sledovalo vo Van Andel Aréne 10.834 divákov a dokopy všetky zápasy play off navštívilo 457.672 fanúšikov, čo je nové historické maximum. Vo finále nemal slovenský hokej zastúpenie.