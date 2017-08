Camapana Batucada organizuje v Nitre workshop brazílskej samby

Na snímke z FB stránky Campana Batucada. Foto: Campana Batucada - Facebook Foto: Campana Batucada - Facebook

Nitra 10. augusta (TASR) – Vypočuť si brazílsku sambu, zažiť jej rytmy, ale aj vyskúšať si bubnovanie, budú môcť návštevníci workshopu brazílskej samby v nitrianskom Mestskom parku na Sihoti. V nedeľu 13. augusta ho organizuje Igor Holka s členmi najväčšieho slovenského bubeníckeho orchestra a Prvou školou samby Campana Batucada.povedal Holka. Workshop je súčasťou Nitrianskeho kultúrneho leta.Campana Batucada začala s workshopmi už v roku 2011. Vedúcou osobnosťou je Igor "Presidente" Holka, ktorý sa po hudobnom vzdelaní inšpiroval od majstrov po celom svete a spolupracuje s nimi dodnes. Vystupoval v Afrike, Uruguaji, Brazílii, kde participoval na projekte Bubny sveta a vystupoval na karnevale v bubeníckom srdci Brazílie v Salvadore de Bahia. Campana Batucada mohli vidieť aj diváci v Dubaji, Maroku, Bahrajne, Katare, Egypte, ale aj vo viacerých krajinách Európy.Na Slovensku sa predstavili so svojím pódiovým vystúpením na hlavnom pódiu najväčšieho reggae festivalu na Slovensku Uprising, na festivale Pohoda so skupinou Polemic a s touto skupinou v lete 2016 ako headlineri festivalu Fun radio Dohoda. Na World Ski Jasná bola Campana Batucada oficiálnou skupinou MS v zjazdovom lyžovaní a v lete 2016 nahrávala aj hymnu slovenskej výpravy paralympionikov do Rio de Janeiro 2016.