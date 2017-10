Canadiens definitívne rozviazali kontrakt s veteránom Streitom

Mark Streit, archívna snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Montreal 16. októbra (TASR) - Švajčiarsky hokejový veterán Mark Streit a klub NHL Montreal Canadiens sa vzájomne dohodli na rozviazaní kontraktu. Tridsaťdeväťročný obranca sa predtým odmietol hlásiť na farme v AHL, kam ho chceliposlať. Informovala o tom stanica TSN.Streit sa v lete vrátil do Montrealu, kde svojho času začínal svoju profiligovú kariéru. S Canadiens ako voľný hráč podpísal ročnú zmluvu na 700.000 dolárov. Lenže skúsený bek si nedokázal vybojovať stabilné miesto v zostave Montrealu, v rozbiehajúcej sa sezóne odohral len dva zápasy bez bodového zisku, ďalšie sledoval z tribúny ako zdravý náhradník. Kanadský klub sa ho snažil vymeniť, ale nenašiel sa žiaden záujemca. Streita si nikto nevybral ani z listiny nechránených hráčov a následne ani z nepodmienenej waiver listiny. V nasledujúcich dňoch bude zvažovať ďalšie možnosti, pravdepodobný je jeho návrat do Európy, kde by sa mohol pripravovať na účinkovanie na ZOH 2018 v drese švajčiarskej reprezentácie.Celkovo odohral Streit v dresoch Canadiens, New Yorku Islanders, Philadelphie Flyers a Pittsburghu Penguins v zámorskej profisúťaži 786 stretnutí, pričom v nich strelil 96 gólov a nazbieral 338 asistencií. V minulom ročníku získal s Pittsburghom slávny Stanleyho pohár.