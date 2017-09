Canelo aj Golovkin splnili váhový limit strednej hmotnostnej kategórie

Kazašský boxer Gennadij Golovkin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Las Vegas 16. septembra (TASR) - Mexický profesionálny boxer Saúl Canelo Álvarez aj Kazach Gennadij Golovkin splnili v noci na sobotu váhový limit pred ich očakávaným súbojom o nesporného šampióna strednej hmotnostnej kategórie (do 72,5 kg). Obaja mali presne 160 libier, čo je vrchná hranica tejto divízie. Všetko je tak pripravené na vzájomnú konfrontáciu s plánovaným začiatkom v nedeľu o 3.00 h SELČ v T-Mobile Arene v Las Vegas.Tridsaťpäťročný Golovkin prinesie do ringu opasky organizácií WBA (Super), WBC, IBF aj IBO. O osem rokov mladší Canelo drží poctu magazínu The Ring. Víťaz sa zároveň stane tzv. lineárnym šampiónom, čiže pästiarom všeobecne považovaným za najlepšieho v danej váhe. Mexičan dosiahol v profesionálnej kariére 49 víťazstiev pri jedinej prehre a jednej remíze. Kazach dosiaľ iba víťazil, z 37 triumfov si 33 pripísal pred časovým limitom. Vrátane amatérskej činnosti neprehral od finále olympijských hier 2004 v Aténach.