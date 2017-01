Canicross musí byť o potešení z behu, pre človeka i pre psa

Ilustračné foto. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 24. januára (TASR) – Ten, kto sa chce venovať canicrossu – behu so psom v záprahu, musí mať zakaždým na pamäti, že psa k behu nemotivujú ľudské dôvody.upozornila odborníčka na canicross Jana Mareková.Pre tých, ktorí chcú začať s canicrossom, odporúča navštíviť najskôr spoločný tréning, ktorý vedie skúsený inštruktor.vysvetlila Mareková. Poukázala tiež na to, že začiatky v skupine pomáhajú aj samotným psom.ozrejmila odborníčka, ktorá sa canicrossu venuje na špecializovanom portáli behajsopsom.sk.Veterinárny lekár Pavol Čech radí, že najvhodnejšími plemenami pre canicross sú behavé poľovnícke plemená.zdôraznil. Poukázal tiež na to, že canicross nie je vhodný pre šteňatá. Je potrebné počkať minimálne do jedného roku zvieraťa.upozornil zverolekár.V prípade intenzity tréningu odporúča Mareková behať so psom v záprahu maximálne tri- až štyrikrát do týždňa. Radí zároveň vyberať úseky bez asfaltu, ktoré možno obmieňať, aby psa nezačali nudiť. Dôležité je tiež dávať pozor na tempo, podľa Marekovej by vždy malo korešpondovať so silami psa.vysvetlila. Podľa Čecha platí jednoduchá zásada, beh musí v prípade oboch, psa i jeho pána, viesť k radosti, nie k vyčerpaniu.Aj samotný čas behu musí byť prispôsobený psovi.uviedla. V letných mesiacoch odporúča vybiehať v čase, keď ešte slnko príliš nepáli alebo keď už zapadne.Osobitnou kapitolou sú tekutiny. Nielen človek, ale aj pes ich musí mať dostatok pred i po samotnom behu.upozornila Mareková.