Canisterapeutky so psami navštívili pacientov s alzheimerom

Canisterapia, ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Piešťany 27. decembra (TASR) – Výťažok z letného benefičného zorbingového futbalového turnaja v Piešťanoch našiel uplatnenie pred Vianocami v tamojšom Alzheimer centre. Vďaka finančným prostriedkom zo štartovného od športovcov, ktorí zápolili navlečení do veľkých nafúknutých gúľ, sa mohli klienti zariadenia tešiť z prítomnosti cvičených psíkov.S myšlienkou prišlo piešťanské občianske združenie Maressa. Do Alzheimer centra pozvali dve majsterky Slovenska v 'dogdance' tanci so psom – Alexandru Vavrovú a Moniku Krajčírovú s ich miláčikmi.informovala TASR predsedníčka Maressa Marcela Sedláková.Dodala, že by rada dopriala hráčom zorbingu, ktorí dopomohli k podujatiu, zažiť tú veľkú radosť.dodala Sedláková.