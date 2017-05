CANNES: Cenu poroty v sekcii Iný pohľad si odniesol iránsky film

Americká herečka a predsedníčka poroty sekcie Iný pohľad Uma Thurmanová počas MFF v Cannes Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cannes 28. mája (TASR) - Film iránskeho režiséra Mohammada Rasúlofa získal v sobotu na 70. ročníku medzinárodného filmového festivalu v Cannes cenu Iný pohľad (Un certain regard).Ocenenie iránskeho filmu Lerd (Man of integrity) má aj politický podtón, keďže režisér je dlhé roky veľkým kritikom korupcie a potláčania slobôd vo svojej vlasti, napísal dnes francúzsky denník Le Monde. Porote sekcii Iný pohľad predsedala americká herečka Uma Thurmanová.Film Lerd je príbehom skromného chovateľa rýb Rézu, bojujúceho s veľkou spoločnosťou, ktorá chce od drobných majiteľov odkúpiť ich pozemky. Muž, ktorý si uvedomuje, že sa mu môže zrútiť celý jeho svet, sa odmieta dať skorumpovať.Sekcia Iný pohľad je oddelená od súťaže o hlavnú cestu canneského festivalu - Zlatú palmu. Cieľom tejto prehliadky je predstaviť fanúšikom i odbornej verejnosti mladé talenty a novátorské filmy. Tento rok v tejto sekcii súťažilo 18 filmov, vrátane filmu Out debutujúceho slovenského režiséra Györgya Kristófa. Film vznikol v slovensko-maďarsko-českej koprodukcii.Porota v sekcii Iný pohľad ocenila v sobotu okrem iránskeho aj tri ďalšie filmy a ich tvorcov: cenu poroty získal mexický režisér Michele Franco za film Las hijas de Abril. Cenu za réžiu si z Cannes odnáša Američan Taylor Sheridan za film Wind River. Osobitnú cenu poroty za poetiku vo filme udelili francúzskemu režisérovi Mathieuovi Amalricovi, ktorý sa prezentoval filmom Barbara.Ocenený iránsky režisér, ktorý má 45 rokov, nie je nováčikom vo svete kinematografie. Je tvorcom filmov, ktoré poukazujú na negatívne javy života v Iráne - odsúdil nimi napríklad aj vládu bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda v rokoch 2005-13.Jeho boj za lepšiu spoločnosť a život v Iráne ho v roku 2010 dostal pred súd, ktorý ho spoločne s iným filmárom, Džafarom Panahím, odsúdil na šesť rokov väzenia za údajnú protivládnu propagandu.Obaja boli podmienečne prepustení na slobodu, ale Rasúlof je stále pod dohľadom iránskych úradov.Film, ktorým sa predstavil na 70. ročníku filmového festivalu v Cannes, mu iránske úrady dovolili nakrútiť až po tom, ako sa zaviazal, že nebude. Podľa francúzskych médií je napriek režisérovmu prísľubu málo pravdepodobné, že film sa bude premietať aj v Iráne - doteraz totiž také povolenie nedostalo žiadne z jeho diel. Na rozdiel od uplynulých rokov, keď v Cannes uvádzali jeho filmy, sa tento rok Rasúlof na prehliadke mohol zúčastniť aj osobne.Porota Medzinárodného filmového festivalu v Cannes odviedla svoju prácu. Ale jej predseda, španielsky filmár Pedro Almodóvar, odmietol naznačiť, ktorý film získa dnes večer hlavnú cenu - Zlatú palmu.Almodóvar povedal reportérovi francúzskej televízie BFM, ktorému sa z neho podarilo dostať zopár slov, že porota rozhodla o víťazochdodal.Pokiaľ však ide o víťazov, treba si počkať na ich vyhlásenie na dnešnej slávnostnej ceremónii.Medzi 19 filmami v hlavnej súťaži festivalu nebol jasný favorit na Zlatú palmu, najvyššie ocenenie festivalu. Almodóvar však už počas festivalu objasnil, že nechce, aby Zlatú palmu dostal film, ktorý sa nepremieta na veľkých plátnach v kinách.Naznačil tým, že dva filmy z produkcie digitálnej platformy Neflix nemajú šancu.Medzinárodný filmový festival v Cannes je považovaný za najprestížnejší festival. Tento rok sa koná jubilejný, 70. ročník. Organizátori festivalu už oznámili, že na budúci rok nebudú do súťaže prijaté filmy, ktoré bude možné zhliadnuť iba cez streaming.