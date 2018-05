Čaputová: Inšpektorát prerušil konanie o povolení pezinskej skládky

Zuzana Čaputová Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 14. mája (TASR) – Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) prerušila konanie o povolení pezinskej skládky odpadov. V pondelok o tom informovala právnička a členka mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko Zuzana Čaputová.Bratislavský inšpektorát životného prostredia podľa právničky vyhovel vyjadreniu tisícov obyvateľov Pezinka, ktorí sa zapojili do nového povoľovania skládky. Rozhodol, že prevádzkovateľ potrebuje pre skládku nové posúdenie vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA).Rozhodnutie bolo Pezinčanom doručené v piatok (11.5.), oznámila Čaputová na sociálnej sieti. Pre TASR vysvetlila, že inšpekcia konanie prerušila na dva roky. Vyzvala prevádzkovateľa skládky, aby v tomto čase doplnil žiadosť o novú EIA.SIŽP sa podľa Čaputovej obrátila na ministerstvo životného prostredia, ktoré skonštatovalo, že pôvodnú EIA z roku 1999 už nie je možné považovať za relevantný a zákonný podklad pre ďalšie konanie. Rozhodnutie inšpekcie o nutnosti nového posudzovania považujú Pezinčania za dôležitý krok.skonštatovala právnička na sociálnej sieti s odkazom na medzinárodné záväzky Slovenska, ktoré smerujú k nepovoľovaniu nových skládok a zvýšeniu podielu recyklácie na hranicu 50 percent po roku 2020.Podľa Ćaputovej sa zmenila situácia od roku 1999, kedy sa vplyv skládky na životné prostredie posudzoval naposledy. Stará regionálna skládka s miliónmi ton odpadov, vrátane nebezpečných, mala byť podľa predpokladov uzavretá už v roku 2001, dodnes sa tak nestalo, ozrejmila.Nové konanie o povolení pezinskej skládky sa začalo vlani v lete, približne 3000 Pezinčanov sa do neho zapojilo ako účastníci konania. Iniciatíva Skládka nepatrí do mesta považovala za neprijateľné, že proces povoľovania skládky sa má udiať na podklade záverečného stanoviska EIA, ktoré je 18 rokov staré a teda neaktuálne.Kauza pezinskej skládky patrí k najväčším evironmentálnym kauzám v novodobej histórii Slovenska. Po dlhoročnom nesúhlase Pezinčanov a ich samosprávy rozhodol v roku 2013 definitívne Najvyšší súd a neskôr aj SIŽP o zrušení povolení pre novú skládku odpadov pre ich nezákonnosť.