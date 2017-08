Caracas odmietol Trumpove úvahy vojenskom zásahu vo Venezuele

Venezuelský prezident Nicolás Maduro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 12. augusta (TASR) - Venezuelská vláda dnes dôrazne odmietla slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého v záujme vyriešenia politickej krízy vo Venezuele nie je vylúčená aniCaracas toto piatkové vyjadrenie označil za najvýraznejší prejav vojnového štvania proti Venezuele za posledné storočie a ohrozovanie stability Latinskej Ameriky.Podľa vyhlásenia nového venezuelského ministra zahraničných vecí Jorgeho Arreazu, z ktorého citovala agentúra AP, chce Washington destabilizovať a rozdeliť Latinskú Ameriku, ako aj Karibik. Na stretnutí so zahraničnými diplomatmi v Caracase, medzi ktorými bol aj americký chargé d'affaires Lee McClenny, opísal Trumpa akoa dodal, že jeho slová zapadajú do formátu agresie voči venezuelskej zvrchovanosti, pričom tiež porušujú medzinárodné právo a Chartu OSN.Arreaza zároveň poďakoval viacerým zahraničným vládam, vrátane tých, ktoré boli kritické voči venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi, za to, že odsúdili predmetné vyjadrenie Trumpa. Odmietavá reakcia prišla aj zo susednej Kolumbie, hoci tamojší prezident Juan Manuel Santos predtým označil Madura za diktátora a naznačil možnosť prerušenia diplomatických vzťahov s Venezuelou.Trump v piatok povedal novinárom na golfovom ihrisku v New Jersey, že ohľadne krízy vo Venezuele nevylučuje vojenskú možnosť, bližšie ju však nešpecifikoval.citovala ho agentúra AP.Trumpova administratíva označuje Madura za diktátora a uvalila sankcie naňho i na viac ako dvadsať ďalších bývalých a súčasných vládnych úradníkov. Vojenská intervencia by však znamenala mimoriadnu eskaláciu odvety.Napätie vo Venezuele opäť eskaluje od 30. júla, keď sa konali voľby do tzv. ústavodarného zhromaždenia. Kontroverzný orgán vybavený rozsiahlymi právomocami, ktorého úlohou bude prepracovať venezuelskú ústavu z roku 1999, sa prvýkrát zišiel 4. augusta.Od apríla prebiehajú vo Venezuele krvavé protivládne protesty, ktoré si doteraz vyžiadali najmenej 120 mŕtvych.