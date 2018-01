Carlo Rovelli rekapituluje všetky naše vedomosti o čase

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 12. januára (TASR) - Podobne ako v Siedmich krátkych prednáškach o fyzike, ktoré si našli široké publikum na celom svete, aj v knihe O čase sa Carlo Rovelli venuje téme z fyziky. Publikácia, ktorú na knižný trh prináša Tatran, zaujme a osloví každého, pretože ide o tajomstvo, s ktorým sa všetci stretávame. "Povaha času ostáva možno najväčším tajomstvom. Zvláštnymi vláknami sa spája s ďalšími veľkými nevyriešenými záhadami: povahou mysle, pôvodom vesmíru, osudom čiernych dier, fungovaním života. Niečo základné nás stále vracia k povahe času," podčiarkuje autor.Čas je tajomstvom nielen pre laikov, ale aj pre fyzikov, ktorých pohľad naň sa menil radikálnym spôsobom od Newtona, cez Einsteina až ku kvantovej mechanike a k teórii slučkovej kvantovej gravitácie, ktorej sa Carlo Rovelli venuje. V Newtonových rovniciach bol čas stále prítomný, no z dnešných základných rovníc fyziky čas zmizol. Minulosť a budúcnosť nie sú protikladné, ako sme si veľmi dlho mysleli. V oblasti fyziky toto tvrdenie zrušilo jedinú istotu, ktorou je prítomnosť. To je pár príkladov z toho, o čom je táto kniha. Predstavuje náčrt toho, čím bola fyzika kedysi a odhaľuje, čo sa deje vo fyzike dnes.Pre Rovelliho predstavuje čas bytostný záujem jeho skúmania. V knihe rekapituluje všetky naše vedomosti o čase, cestách, akými sa uberáme, aby sme pochopili ešte viac, o tom, čomu ešte nerozumieme, a o tom, čo tušíme. Snaží sa nájsť odpoveď na otázky Prečo si spomíname na minulosť a nie na budúcnosť? Existujeme my v čase alebo existuje čas v nás? Čo naozaj znamená, že čas "plynie"?.Carlo Rovelli je teoretický fyzik, člen Institut universitaire de France a Académie internationale de philosophie des sciences a v súčasnosti je vedúcim výskumnej skupiny pre kvantovú gravitáciu v Centre pre teoretickú fyziku na Aix-marseillskej univerzite. Popri iných prácach publikoval knihu Sedem krátkych prednášok o fyzike (Tatran 2016), ktorá bola preložená do viac ako 40 jazykov.