ČARNOGURSKÝ: Slovenská republika vznikla ústavným spôsobom

Na archívnej snímke Ján Čarnogurský. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) - Vznik samostatnej Slovenskej republiky bol zákonitou udalosťou a slovenský národ smeroval k štátnej samostatnosti. Spomína expredseda vlády SR, dlhoročný predseda KDH Ján Čarnogurský na obdobie spred 25 rokov.Ako ďalej povedal pre TASR, jej vznik bol aj zároveň trochu dialektický. V počiatočných rokoch nemala najlepšie vzťahy s Európskou úniou (EÚ), do ktorej smerovala a ktorá bola nevyhnutnosťou, ak chcela úspešne napredovať. Slovenská republika vznikla úplne ústavným spôsobom, ústavným zákonom federálneho zhromaždenia a bez narušenia dobrých vzťahov s Českou republikou a českým národom. Keď sa potom v nasledujúcich rokoch dali do poriadku vzťahy s EÚ, Slovenská republika mala najlepšie predpoklady, aby úspešne napredovala a ona tieto predpoklady splnila a plní.zdôraznil Čarnogurský.Otázna bola aj samotná tvorba ústavy, ku ktorej vtedy Vladimír Mečiar nepozval žiadne opozičné strany. Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) vytvorilo tím, ktorý napísal Ústavu Slovenskej republiky. Bolo to súčasťou Mečiarovej politiky získavania autoritatívnej moci na Slovensku.uzatvára Čarnogurský.