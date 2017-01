Caroline Kennedyová ukončila diplomatickú misiu v Japonsku

Caroline Kennedyová, dcéra J.F. Kennedyho Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 18. januára (TASR) - Americká veľvyslankyňa v Japonsku Caroline Kennedyová odstúpila dnes po troch rokoch zo svojho úradu. Ukončenie jej diplomatickej misie, do ktorej ju v roku 2014 vymenoval odchádzajúci prezident Barack Obama, súvisí s aktuálnymi zmenami v americkej administratíve.Tím novozvoleného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa vyhlásil, že všetci veľvyslanci, ktorí sú politickými poverencami, musia do Trumpovej piatkovej inaugurácie odstúpiť. Nový americký ambasádor v Japonsku zatiaľ určený nebol.Kennedyová (59) sa pričinila o prehĺbenie americko-japonských vzťahov, a to aj napriek pravidelným šarvátkam ohľadom amerických vojenských základní na ostrove Okinava. Kriticky sa vyjadrovala aj k japonskému lovu delfínov.Počas jej mandátu našiel konzervatívny japonský premiér Šinzó Abe spoločnú reč s liberálom Obamom, hoci každý z nich pochádza z opačného konca politického spektra. Jej úrad vydal tiež vyhlásenie, v ktorom sa ohovorí oz Abeho návštevy kontroverznej svätyne Jasukuni.K najväčším úspechom Kennedyovej misie patrí sprostredkovanie Obamovej historickej návštevy Hirošimy, ako aj recipročná návšteva japonského premiéra v Pearl Harbore. Pričinila sa aj o propagáciu gramotnosti, práv žien a práv komunity LGBT.Kennedyová, dcéra bývalého prezidenta USA Johna F. Kennedyho, je zároveň prvou americkou veľvyslankyňou v Japonsku. Kennedyová sa vráti domov na newyorský Manhattan s manželom Edwinom Schlossbergom.