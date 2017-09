Futbalista Realu Madrid Daniel Carvajal (vľavo) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 17. septembra - Španielsky obranca Dani Carvajal predĺži zmluvu s Realom Madrid do roku 2022. V nedeľu to oznámili predstavitelia klubu.Carvajalova súčasná zmluva mala platnosť do roku 2020. Jej oficiálne predĺženie uskutočnia na pondelňajšej tlačovej konferencii na štadióne Santiaga Bernabeua.V Madride pôsobil 25-ročný obranca od mládežníckych akadémií, v sezóne 2012/13 podpísal zmluvu s bundesligovým Leverkusenom. Po návrate do Madridu získal s mužstvom ligový titul a tri triumfy v Lige majstrov.