Carvajal z Realu nezasiahne do prvého osemfinále LM proti PSG

Futbalista Realu Madrid Dani Carvajal. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 7. februára (TASR) - Španielskeho futbalistu Daniho Carvajala potrestala Európska futbalová únia (UEFA) pre úmyselné inkasovanie žltej karty v novembrovom 5. kole skupinovej fázy Ligy majstrov. Obranca Realu Madrid nenastúpi v budúcotýždňovom zápase osemfinále LM proti Parížu Saint-Germain.Podľa UEFA sa incident stal pri víťazstve Realu na ihrisku cyperského klubu APOEL Nikózia 6:0, keď v záverečných sekundách stretnutia Carvajal úmyselne zdržoval, aby mu rozhodca ukázal žltú kartu. Pre 26-ročného Carvajala to bolo tretie napomínanie v prebiehajúcom ročníku LM, čím automaticky dostal stop na posledný zápas skupinovej fázy proti Borusii Dortmund (3:2) a na prvé osemfinále by bol opäť k dispozícii. UEFA vyhodnotila Carvajalove správanie ako účelové a dodatočne ho suspendovala.Podľa portálu thesun.co.uk. sa Real odvolal, no UEFA potvrdila dištanc pre španielskeho reprezentačného obrancu.