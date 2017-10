CAS potvrdil odobratie bronzu ruskej atlétke Čičerovovej z OH 2008

Anna Čičerovová. Foto: TASR Foto: TASR

Lausanne 6. októbra (TASR) - Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne potvrdil odobratie bronzu ruskej skokanky do výšky Anny Čičerovovej z olympijských hier 2008 v Pekingu.Ruske neprešlo odvolanie voči rozhodnutiu Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorý ju potrestal za použitie zakázaného anabolického steroidu turinabolu. Ženská súťaž v skoku do výšky na OH 2008 bola najviac poznačená dodatočnými nálezmi dopingu. Z výsledkovej listiny už škrtli okrem Čičerovovej aj ďalšie dve pretekárky, ktoré sa umiestnili za ňou. Podľa aktualizovaných výsledkov by mala bronz získať Američanka Chaunte Howardová, konečný verdikt je však na MOV. Informovala agentúra AP.