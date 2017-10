Čas ukáže, či som sa dobre modlil. Vyhlásil Kozák pred duelom s Maltou

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák na tlačovej konferencii pred zajtrajším kvalifikačným zápasom na MS 2018 vo futbale Slovensko - Malta dňa 7. októbra 2017 v Trnave. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

kvalifikácia MS 2018 - 10. kolo:



F-skupina:



nedeľa 8. októbra (Štadión A. Malatinského, Trnava)



18.00 SR - Malta /rozhodcovia: Paolo Mazzoleni - Mauro Tonolini, Andrea Crispo (Tal.)/



predpokladaná zostava SR: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Škriniar, Lobotka - Rusnák, Hamšík, Weiss - Nemec



zostávajúci program F-skupiny:



nedeľa 8. októbra:



18.00 Slovinsko - Škótsko /Ľubľana, Eriksson (Švéd.)/

18.00 Litva - Anglicko /Vilnius, rozhodca Grinfeld (Izr.)/



tabuľka F-skupiny:



1. Anglicko 9 7 2 0 17:3 23 - postup na MS

2. Škótsko 9 5 2 2 15:10 17

3. SLOVENSKO 9 5 0 4 14:7 15

4. Slovinsko 9 4 2 3 10:5 14

5. Litva 9 1 3 5 7:19 6

6. Malta 9 0 1 8 3:22 1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 7. októbra (TASR) - Po štvrtkovej prehre 0:1 v Škótsku sa slovenská futbalová reprezentácia pripravuje na záverečný súboj kvalifikácie MS 2018, v ktorom v nedeľu o 18.00 h v Trnave privíta Maltu. Tréner Ján Kozák nebude môcť počítať s krídelníkom Róbertom Makom, ktorý v Glasgowe videl červenú kartu. Horšie je, že po zdravotnej stránke nie sú všetci hráči v poriadku a nad štartom niektorých visí otáznik.informoval Kozák na predzápasovej tlačovej konferencii o stave kádra. Šéf slovenskej lavičky si uvedomuje, čo bude jeho tím v nedeľu potrebovať.zdôraznil. Kozák naznačil, že aj vinou zdravotných problémov môže byť zásahov do zostavy viac:Slováci sú po štvrtkovej prehre v nevďačnej pozícii, druhé miesto v tabuľke F-skupiny a potenciálnu baráž MS už nemajú vo vlastných rukách. Nad Maltou musia zvíťaziť a súčasne sa spoliehať na pomoc Slovinska, aby v paralelne hranom súboji v Ľubľane nestratilo všetky body so Škótskom. V opačnom prípade sa za istým víťazom F-skupiny Anglickom umiestnia na druhej priečke Škóti a Slováci nepostúpia na tretí veľký turnaj v ich histórii po MS 2010 v Juhoafrickej republike a EURO 2016 vo Francúzsku.Proti Malte už tréner Ján Kozák môže počítať so stopérom Milanom Škriniarom, ktorý pre trest v Glasgowe nehral. V prvom vzájomnom meraní síl koncom marca na Malte triumfovali Slováci 3:1 po presných zásahoch Vladimíra Weissa, Jána Greguša a Adama Nemca.dodal Kozák.Z hľadiska boja o baráž by Slovákov v prípade splnenia trojbodového cieľa a zrealizovania "slovinskej pomoci" zaujímali aj výsledky ostatných zoskupení, predovšetkým A-skupiny, D-skupiny a H-skupiny. Barážová miestenka totiž ujde tomu tímu na druhom mieste, ktorému po odrátaní výsledkov s posledným mužstvom zo svojej skupiny zostane na konte najmenej bodov, čo Slovákom reálne hrozí.poznamenal Škriniar.Malta sa vo štvrtkovom 9. kole kvalifikačného cyklu dočkala prvého bodového zisku, keď v Ta'Qali remizovala 1:1 s Litvou. Z dna tabuľky sa už nemá šancu odlepiť, no na Slovensku rozhodne nepredá svoju kožu lacno a bude sa chcieť dôstojne rozlúčiť s Talianom Pietrom Ghedinom, pre ktorého bude duel so Slovenskom posledný vo funkcii trénera ostrovného outsidera.Duel Slovensko - Malta povedú talianski rozhodcovia na čele s hlavným Paolom Mazzolenim. V priamom prenose ho prinesie RTVS na Jednotke.