Čas uzávery diaľnice D1 pri Blatnom počas víkendu bude dlhší

Na archívnej snímke dopravná zápcha na diaľnici D1 v smere do Bratislavy pri obci Blatné v pondelok 20. marca 2017. Premávku na diaľnici D1 policajti v pondelok ráno skúšobne obmedzili. Dôvodom je príprava bezpečnostných zložiek na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 počas jej rekonštrukcie v úseku budúcej križovatky Blatné a jej výstavby. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) aktualizovala časový rozsah uzávery diaľnice D1 pri Blatnom počas nadchádzajúceho víkendu.Pôvodne mala uzávera diaľnice z dôvodu osádzania nosníkov mosta nad ňou trvať od soboty (29.4.) poludnia do nedele (30.4.) poludnia. Tento čas sa predĺži.S obmedzením treba počítať už od sobotňajších ranných hodín až do nedele večera. Informovala o tom hovorkyňa NDS Michaela Michalová.“ uviedla hovorkyňa s tým, že v prípade nepriaznivých klimatických podmienok je stanovený náhradný termín, a to v sobotu 6. mája od ranných hodín do nedele 7. mája večerných hodín.Úplne uzavretý bude pravý jazdný pás v úseku od Blatného (cca 29,5 km) po Voderady (cca 43,5 km) s celkovou dĺžkou uzavretej časti približne 14 kilometrov a ľavý jazdný pás v úseku od Trnavy (cca 49,784 km) po Blatné (29,5 km) s celkovou dĺžkou uzavretej časti zhruba 20 kilometrov.Obchádzkové trasy budú vedené v dotknutom úseku diaľnice D1 po ceste I/61, I/62, súbežných cestných komunikáciách v meste Trnava a po rýchlostnej ceste R1.