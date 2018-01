Cash4Car na Slovensku slávi prvé úspechy

Rýchle a ústretové jednanie

Kľúčový rok 2018

„Preklenovací úver u nás napríklad využila rodina jedného slovenského profesionálneho športovca . Nevychádzali mu peniaze na odvod sociálneho a zdravotného poistenia, pretože sa mu omeškal plat. Preto využil náš preklenovací úver. Naša služba sa mu páčila natoľko, že nám hneď ponúkol spoluprácu,“ hovorí Marek Zurian, konateľ Cash4Car Čo Cash4Car ponúka? Ľuďom, alebo taktiež firmám, ktoré sa z rôznych dôvodov dostanú do finančnej tiesne, poskytne peniaze oproti zástave jeho automobilu. Vypláca až 80 % tržnej hodnoty vozidla s tým, že sa majiteľ buď rozhodne automobil zanechať na stráženom parkovisku, alebo s ním dokonca môže naďalej jazdiť.„Automobily, nevyužívané ich majiteľom, máme zaparkované na stráženom parkovisku, ktoré je poistené, takže skutočne nehrozí žiadne nebezpečenstvo. K tomu sa majiteľom o ich vozidlo staráme do takej miery, aby mal nabitú autobatériu a nahustené kolesá. Takže keď si auto príde vyzdvihnúť, nestane sa, že by nemohol ihneď odísť,“ hovorí Marek Zurian.Napriek tomu jednoznačne prevažujú tí majitelia, ktorí automobil naďalej využívajú. Podľa Mareka Zuriana je to osem z desiatich majiteľov. Aby mohli automobil naďalej využívať, je potrebné mať uzavreté havarijné poistenie. U už uzatvorenej poistky stačí jej vinkulácia v prospech Cash4Car Služba Cash4Car je síce mierne drahší než bankový úver, ale nie nejako dramaticky. Jej veľkou devízou je ale rýchlosť. V ideálnom prípade sa klient dočká financií za svoje vozidlo už za niekoľko desiatok minút. Stačí mať podpísanú plnú moc od notára, so zvyškom si špecialisti z Cash4Car poradia.„Klientom sa snažíme maximálne vychádzať v ústrety. Naše ponuky sú vždy na mieru ich potrieb. Pred ocenením vozidla si necháme poslať technický preukaz, popísať kvalitu, stav a vybavenie vozidla tak, aby sme boli pripravení čo najskôr vyplatiť klientovi peniaze: Do 5000 eur v hotovosti, nad túto čiastku musíme podľa platnej legislatívy previesť prostriedky na klientov účet,“ popisuje Marek Zurian.Pre Cash4Car je rok 2018 z pohľadu slovenského trhu kľúčový. Ak sa bude firme dariť, zaháji na Slovensku budovanie pobočkovej siete tak, aby bola služba zákazníkom čo najbližšie. V pláne má pre rok 2018 dve až tri nové pobočky. Podľa doterajšieho záujmu a pozitívnej reakcie klientov na úroveň služby, je tento cieľ reálny.„Naše podmienky sú plne transparentné, plne zrozumiteľné. Zmluva má tri strany v prípade, ak klient s autom nejazdí, keď auto naďalej využíva, tak šesť strán. Samozrejmosťou je, že nemáme žiadne skryté poplatky. Podmienky, na ktorých sa s klientom dohodneme, sú konečné. Okrem toho sme diskrétni. Neobjavujeme sa v registroch, v zozname zástav. Snáď jediné, keď klient vozidlo naďalej využíva, musí byť podľa platnej legislatívy financujúci subjekt uvedený v technickom preukaze vozidla,“ dopĺňa Marek Zurian výhody Cash4Car.O výhodnosti financovania prostredníctvom Cash4Car vypovedá, že v Českej republike, kde je služba viac etablovaná, ju začínajú využívať aj firmy, napríklad k financovaniu nákupu nákladných automobilov. Podmienky sú porovnateľné, niekedy dokonca výhodnejšie, ako ponuky leasingových spoločností. Pokiaľ sa teda dostanete do situácie, keď budete vy, alebo vaša firma rýchlo potrebovať hotovosť, skúste Cash4Car. Viac informácií nájdete na www.cash4car.sk/