Cash4Car po novom na Slovensku. Už vás nič nezastaví

O čo ide? Cash4Car vám umožní získať voľné prostriedky proti hodnote vášho automobilu. Dokonca s tým, že voz môžete naďalej využívať. „Ide o jednoduchý preklenovací úver. Klientovi v priebehu krátkej doby vyplatíme až 80 % tržnej hodnoty jeho vozu,“ hovorí Marek Zurian, konateľ spoločnosti Cash4Car s tým, že peniaze môžu klienti dostať v rekordne krátkom čase, kľudne aj do pol hodiny.Aj keď sa Vám môže na prvý pohľad zdať, že sa do podobnej situácie, aby ste boli nútení využiť služby záložne automobilov, predsa nemôžete dostať, zákaznícke referencie na webe cash4car.sk ukazujú, že k podobnej situácii môže dôjsť relatívne jednoducho. Obzvlášť v situácii, kedy mnoho z nás často nedisponuje dostatočným finančným vankúšom pre prípad nečakanej situácie.Príklad? Mnohokrát stačí, aby sa malému podnikateľovi omeškali platby od zákazníkov, pričom on sám faktúry zaplatiť musí. Ďalší klient zase uvádza ako dôvod využitia služby skutočnosť, že mu prišlo ročné vyúčtovanie za plyn s obrovským nedoplatkom. Predstaviť si môžeme taktiež vytopený byt od susedov a prekonanie doby, než poisťovňa vyplatí škodu.„U Cash4Car sa na príčiny nepýtame, rešpektujeme, že sa do náročnej situácie môže dostať každý. A my v tejto chvíli ponúkame pomocnú ruku. Každý náš klient si dokonca môže vybrať, či automobil zaparkuje u nás na stráženom parkovisku, alebo ho bude naďalej využívať. Jedinou podmienkou je, aby bol automobil poistený. „Túto našu službu samozrejme môžu využívať ako fyzické, tak právnické osoby,“ hovorí Marek Zurian.Celý model je založený na tom, že automobil predstavuje majetok, ktorým disponuje takmer každý a momentálna tržná hodnota auta môže v neľahkej situácii prispieť k jej vydarenému vyriešeniu. Hotovosť získate hneď a peniaze vrátite v momente, kedy ich získate na svoj účet. Všetko je plne transparentné, za férových podmienok a zmluvne ošetrené.Stačí na stránkach www.cash4car.sk vyplniť formulár, alebo sa ozvať telefonicky a dohodnúť si stretnutie. Špecialista na tomto stretnutí okamžite stanoví tržnú hodnotu vášho auta a podľa vašej potreby sa následne stanoví výška pôžičky a podpíše sa zmluva. Pokiaľ máte vozidlo poistené, je celá operácia otázkou niekoľkých minút. Potom sa už len rozhodnete, či auto necháte na stráženom parkovisku, alebo s ním rovno odídete za svojimi ďalšími povinnosťami. A hlavne s potrebnými peniazmi.Na českom trhu pôsobí Cash4Car už dva roky a patrí k predným poskytovateľom tohto typu úverov. V tomto roku rozšíril svoje služby aj na Slovensko.style="text-decoration: underline">Cash4Car po novom na Slovensku. Už vás nič nezastaví © SITA Všetky práva vyhradené.