Cassano do dôchodku nepôjde, dohodol sa s nováčikom Serie A

Antonio Cassano Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 18. júla (TASR) - Taliansky futbalista Antonio Cassano po rozhodnutí odísť vo veku 35 rokov do dôchodku prehodnotil svoje myšlienky a bude pokračovať v aktívnej kariére.Na zmluve sa Cassano dohodol s tímom Hellas Verona, ktorý si v uplynulej sezóne vybojoval postup do Serie A.uviedol Cassano.Vo vlaňajšej sezóne obliekal taliansky útočník dres Sampdorie Janov. Po skončení ligového ročníka 2016/17 chcel zavesiť kopačky na klinec. Vo svojej kariére obliekal aj dresy AS Rím či Realu Madrid.