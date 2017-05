Časť japonských poslancov presadzuje možnosť nástupníctva žien na trón

Japonský cisár Akihito s manželkou Mičiko, archívne foto. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Tokio 30. mája (TASR) - Niektorí japonskí poslanci zvažujú, či by za súčasného nedostatku potenciálnych budúcich cisárov nemali presadiť legislatívnu úpravu umožňujúcu nástupníctvo na trón ženám. Informovali o tom dnes japonské médiá.Poslanci posudzujú zmenu ústavy, ktorá by umožnila abdikovať 83-ročnému cisárovi Akihitovi. Ten pred časom naznačil, že by sa vzhľadom na svoj vek chcel vzdať trónu.Ak cisár odstúpi, zaujme jeho miesto korunný princ Naruhito. Avšak po ňom je nástupníctvo zložitejšie. Naruhitova dcéra, princezná Toši, neprichádza do úvahy, pretože ženy nemajú na chryzantémový trón nárok. V nástupníckej línii nasleduje preto po Naruhitovi jeho synovec, princ Hisahito.Je však jediným mužom medzi vnúčatami cisára Akihita. Všetky ostatné sú ženy. Ak by im parlament umožnil nastúpiť na trón - aj keby sa vydali za neurodzeného partnera - prispel by tým k stabilite nástupníctva na japonský trón.Opoziční poslanci i niektoré strany vo vládnucej koalícii naznačili, že by bolo dobré zakotviť túto zmenu do plánovanej abdikačnej legislatívy. Premiér Šinzó Abe je však podľa tlačovej agentúry DPA proti.