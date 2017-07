Časť lietadla z Neziderského jazera pochádza asi z 2. svetovej vojny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Neusiedl am See 19. júla (TASR) - Kovový predmet, ktorý sa ukázal byť časťou lietadla zrejme z obdobia druhej svetovej vojny, objavil 54-ročný muž v utorok večer pri kúpaní v Neziderskom jazere v rakúskej spolkovej krajine Burgenland. Hasiči zhrdzavenú časť veľkosti dvier motorového vozidla vytiahli z vôd jazera.S veľkou pravdepodobnosťou by malo ísť o chladič lietadla, ktoré sa zrejme zrútilo do jazera počas druhej svetovej vojny. Definitívne by to malo však potvrdiť až detailné preskúmanie nálezu v nasledujúcich dňoch.Informácie priniesol dnes verejnoprávny rakúsky rozhlas ORF s odvolaním sa na policajné zdroje.Nálezy vrakov alebo častí vrakov lietadiel nie sú v Neziderskom jazere extrémnou zriedkavosťou. Väčšina z nich pochádzala z bojov medzi strojmi nemeckej Lutftwaffe a spojeneckými lietadlami počas druhej svetovej vojny.V 90. rokoch minulého storočia tu opakovane objavili trosky havarovaných nemeckých stíhačiek typu Messerschmitt. V roku 1992 narazila do jedného z vrakov výletná loď a poškodila sa. Motor jednej zo spomínaných stíhačiek vydalo jazero v roku 2003.