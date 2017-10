Časť obyvateľov Svitu je aj napriek mrazom bez teplej vody a kúrenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Pavelek Foto: TASR - Martin Pavelek

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Svit 31. októbra (TASR) – Časť obyvateľov mesta Svit je od nedele (29.10.) od nočných hodín bez teplej vody a kúrenia. Na situáciu médiá upozornil miestny obyvateľ Samuel Čičmanec, ktorého sa to priamo týka.upozornil.K prerušeniu distribúcie došlo podľa neho pre výstavbu pri futbalovom štadióne a prekládku rozvodu centrálneho zásobovania tepla a teplej vody. Vo Svite už pritom začalo vykurovacie obdobie.konštatoval Čičmanec s tým, že pri osobnej sťažnosti na Bytovom podniku (BP) vo Svite, čo je dcérska spoločnosť mesta Svit, mu bolo oznámené, že výrobca tepla - spoločnosť Energochem im emailom oznámil daný zámer prekládky a postavil ich pred hotovú vec.zdôraznil Čičmanec.V tejto súvislosti sa na BP obrátilo už viacero nespokojných občanov., aby to oznámili obyvateľom, a toto splnili. Nikto však nevie 15 dní dopredu povedať, aké bude počasie,“ uviedol vedúci energetik BP Peter Mičunda. Predpokladá však, že ešte dnes by sa mohlo podariť dodávku obnoviť. Odstávka tepla sa pritom týka šiestich bytových domov na uliciach Štúrova, Mierová a Kapitána Nálepku.Spoločnosť Energochem, a.s., ktorá je výrobcom tepla vo Svite, sa k situácii odmietla vyjadriť a TASR odporučila na investora, ktorým je spoločnosť MIVA, s.r.o. Zástupca spoločnosti, ktorý si neželá byť menovaný, v tejto súvislosti uviedol, že prekládka sa mala pre výstavbu nového bytového domu robiť ešte na jar, pre viaceré prieťahy pri získavaní povolení sa však termín posunul na neskôr.uzavrel.