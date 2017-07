Časť palubného personálu British Airways spustila štrajk

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 1. júla (TASR) - Časť palubného personálu leteckej spoločnosti British Airways spustila dnes dvojtýždňový štrajk. Dôvodom je dlhodobý spor o výšku miezd, informovala agentúra DPA.Personál tzv., ktorý absolvuje dlhé a krátke lety a sídli na londýnskom letisku Heathrow, nenastúpi do práce do 16. júla.Štrajku predchádzal kolaps vyjednávaní o mzdách medzi spoločnosťou a zástupcami odborov.Odborová organizácia Unite the Union tvrdí, že personál zmiešanej flotily, čo je kategória vytvorená v roku 2010, dostáva nižšiu mzdu než personál, ktorý nastúpil do spoločnosti predtým.Spoločnosť British Airways očakáva, že štrajk bude mať minimálny vplyv na prevádzku a že 99,5 percenta plánovaných letov sa uskutoční. Niektoré z krátkych letov prevezme spoločnosť Qatar Airways.