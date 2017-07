Časť poslancov Bratislavy chce mimoriadne zastupiteľstvo

Na archívnej snímke Ján Budaj. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júla (TASR) – Zvolanie ďalšieho mimoriadneho mestského zastupiteľstva počas letného dovolenkového obdobia chcú poslanci hlavného mesta združení v Bratislavskom klube. Na dnešnej tlačovej konferencii to oznámil jeho predseda Ján Budaj. Dôvodom je, že primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal odmieta zrušiť súťaž na prevádzkovateľa verejného osvetlenia v meste, hoci ho o to mestskí poslanci na svojom mimoriadnom rokovaní 14. júla požiadali.Primátor však toto uznesenie nepodpísal, pretože je podľa neho v rozpore so zákonom. Bratislavský klub ale nesúhlasí, uznesenie podľa neho nebolo protizákonné a primátor jeho výkon svojvoľne pozastavil." povedal Budaj. Prebiehajúcu súťaž na prevádzkovateľa verejného osvetlenia vníma zo strany primátora ako arogantný pokus vrátiť Bratislavu do 90. rokov.Nesrovnal má podľa jeho slov prestať s takouto formou obstarávania, nechať mestského kontrolóra vykonať kontrolu tendra a taktiež počkať si na stanoviská o zákonnosti postupu od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), prokuratúry či Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Mestské zastupiteľstvo 14. júla požiadalo primátora, aby súťaž zrušil, lebo je podľa poslancov vo viacerých bodoch dôvodná pochybnosť z porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Mestský parlament taktiež žiadal otvoriť širokú diskusiu s odbornou aj laickou verejnosťou s cieľom vypísať súťaž na masterplan/generel verejného osvetlenia.Nesrovnal ale toto uznesenie nepodpísal, lebo podľa neho prekračuje rámec kompetencií zastupiteľstva, čo je v rozpore so zákonom o obecnom zriadení a zákonom o hlavnom meste. Taktiež tvrdí, že je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, nakoľko zákon taxatívne vymenúva dôvody, pre ktoré je možné súťaž zrušiť. Také dôvody podľa primátora nenastali.Súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia zrušiť odmieta, pretože by to poškodilo Bratislave a ohrozilo by záujmy mesta mať moderné verejné osvetlenie.povedal tento týždeň pre TASR. Niektorí poslanci si podľa primátora vytvárajú na problémoch mesta kauzy a snažia sa tak zviditeľniť pred novembrovými voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Nesrovnal deklaruje, že hlavné mesto postupuje pri tejto súťaži absolútne transparentne.skonštatoval.Bratislavský magistrát chce s víťazom súťaže uzavrieť zmluvu na 20 rokov v predpokladanej výške 143,69 milióna eur bez DPH. Mesto od novej súťaže chce, aby verejné osvetlenie okrem poskytovania svetla ponúkalo aj oveľa viac. Napríklad dávalo informácie o voľných parkovacích miestach, kvalite ovzdušia alebo obsahovalo bezpečnostné kamery. Ponuky k tendru na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave môžu záujemcovia predkladať do 10. augusta. Otvárať sa budú 21. augusta.