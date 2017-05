Časť prác na diaľniciach sa môže začať pred vyvlastnením

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. mája (TASR) – Na pozemkoch pod budúcimi diaľnicami či cestami bude možné uskutočňovať niektoré práce ešte predtým, ako sa ukončí ich vyvlastňovací proces. Vyplýva to z novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest, ktorú dnes poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v zrýchlenom režime.Právna norma má nadobudnúť účinnosť dňom zverejnenia v zbierke zákonov. Novelu pripravil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) s tým, že jej cieľom je zefektívnenie procesu povoľovania a výstavby vybraných diaľnic a ciest. Zároveň sa však podľa rezortu dopravy majú zachovať adekvátne možnosti obhájiť svoje záujmy všetkým dotknutým vlastníkom pozemkov, na ktorých majú byť diaľnice postavené.Novelou sa tak zavádza do praxe nový právny inštitút predbežnej držby. Ten umožní pred ukončením časovo náročného vyvlastňovacieho procesu vykonávať vopred vymedzené a odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu.vysvetlilo ministerstvo dopravy.Inštitút predbežnej držby podľa rezortu v žiadnom prípade neupravuje podmienky vyvlastnenia. Predbežnú držbu možno podľa novely priznať iba vtedy, ak verejný záujem na dosiahnutie účelu vyvlastnenia prevažuje nad zachovaním doterajších práv vyvlastňovaného. Zároveň môže byť povolený iba taký rozsah prác, po ktorých je možné vrátiť vyvlastňovanú nehnuteľnosť do pôvodného stavu.Súčasne sa novelou zavádza, že odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnej držbe nemá odkladný účinok a zároveň sa vylučuje možnosť správneho súdu priznať odkladný účinok žalobe proti rozhodnutiu o predbežnej držbe. Vyvlastňovaný má však za čas výkonu predbežnej držby právo na finančnú náhradu." dodalo ministerstvo dopravy.Novelu rezort dopravy pripravil predovšetkým pre problémy s vyvlastnením pozemkov pod obchvatom Bratislavy. Opozícia však kritizovala takýto zrýchlený režim pri schvaľovaní tak zásadného zákona. Zároveň viacerí poslanci upozorňovali, že novela môže byť protiústavná, keďže umožňuje stavať na ešte nevyvlastnených pozemkoch. Cez pozmeňujúci návrh tak napríklad poslanec SaS Ondrej Dostál žiadal vypustiť z novely inštitút predbežnej držby, s návrhom ale neuspel. Predstavitelia opozície pritom už avizovali, že v prípade schválenia novely zvažujú podanie podnetu na Ústavný súd SR.