Časť VZN o vyhradenom parkovaní v Košiciach napadol prokurátor

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 6. júna (TASR) - Viacero ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel napadol protestom prokurátor.uviedol v stredu pre TASR hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko.Prokuratúra žiada, aby mesto v napadnutej časti VZN zrušilo a nahradilo ju zákonnými ustanoveniami.Hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová pre TASR potvrdila, že krajská prokuratúra doručila mestu protest 30. mája. Pripomenula pritom, že mesto pripravuje druhú veľkú novelizáciu VZN č. 157, ktorá by zohľadnila poznatky z praxe regulácie statickej dopravy. Mesto pritom podľa nej považuje za vhodné prerokovať protest prokurátora tak, aby v prípade, že sa vyhovie protestu, bolo možné ihneď schváliť zmenu napadnutých ustanovení.uviedla Šnajdárová.Magistrát v uplynulých dňoch prezentoval návrh zmeny VZN č. 157, ten však súvisí len s vytvorením predpokladov na to, aby parkovacie miesta mohlo prevádzkovať aj mesto Košice. Týka sa to stále neukončeného procesu usporiadania vzťahu medzi mestom a parkovacou spoločnosťou EEI.konštatovala ďalej hovorkyňa magistrátu.Zároveň dodala, že VZN č. 157 o parkovaní je aj po vznesení protestu prokurátora v platnosti v súčasnom znení, a to až do prípadnej úpravy mestským zastupiteľstvom.