Časti Nemecka sužujú intenzívne zrážky a z nich vyplývajúce povodne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 25. júla (TASR) - Intenzívne zrážky a ich dôsledky sužujú viaceré oblasti Nemecka.V Dolnom Sasku majú záchranári plné ruky práce s odčerpávaním vody z pivníc a zaplavených ulíc, upevňovaním hrádzí a vykladaním vriec s pieskom pozdĺž vodných tokov, ktoré už opustili korytá alebo pri ktorých to hrozí.Nemeckí meteorológovia vydali pred zrážkami, ktoré sú dôsledkom tlakovej níže Alfred, varovanie platiace až do stredajšieho večera.Dočasne museli v Dolnom Sasku uzavrieť viacero cestných komunikácií, odložili dokonca stretnutie Dolnosaského futbalového pohára (VfL Osnabrück-BSV Rehden) a odložili naplánovaný ďalší súťažný deň týždňového seriálu jazdeckých podujatí v Bad Harzburgu.Informácie priniesli Severonemecký rozhlas (NDR) a Stredonemecký rozhlas (MDR).Pod masami vody netrpí iba oblasť medzi Hannoverom a Göttingenom, ale aj časti spolkových krajín Durínsko i Sasko-Anhaltsko.Aj tu vystúpili riečne toky a potoky z korýt a zaplavili nielen polia, pivnice, ale aj iné nižšie sociálne lokality, ba aj ulice.Záplavy hlásia z Erfurtu, ale osobitne dramatická je dnes večer situácia v meste Suhl, kde hrozí podľa hasičov pretrhnutie hrádze okolo skládky s kontaminovanou vodou. Tú sa odtiaľ usilujú odčerpať do čističky, ide však o súboj s časom a prírodou.Zrážky zasiahli hlavne sever Durínska, z ktorého by sa tlaková níž mala v stredu presunúť pomaly nad spolkovú krajinu Sasko. Aj tu síce zaznamenali zvýšenie hladiny niektorých tokov, zatiaľ však žiadne akútne ohrozenie.Materiálne škody spôsobené najnovšími výčinmi počasia budú značné, zatiaľ však nie sú vyčíslené.