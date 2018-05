Časti ženy, ktorú našli v Neziderskom jazere, chcel vrah údajne zjesť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 2. mája (TASR) - Predpokladaný vrah zatiaľ neidentifikovanej ženy, ktorej časti tela vylovili v polovici apríla z Neziderského jazera na východe Rakúska, si odložil iné časti do mrazničky vo svojom byte, aby ich neskôr mohol. Agentúra APA to uviedla v stredu s odvolaním sa na vyjadrenie príslušnej prokuratúry.Vyšetrovatelia nechceli uviesť, o aké časti tela išlo, podozrivý ich však do minulotýždňového zadržania zrejmenestihol. Obhajkyňa tohto 63-ročného Viedenčana Astrid Wagnerová pre APA uviedla, že jej mandant ibajednu časť mŕtvoly vo svojom byte a nenapadlo mu nič iné, než ich odložiť. Nápad, že by mohol pozostatky svojej obete zjesť, dostal podľa nej až neskôr.Denník Kronen Zeitung zverejnil ešte cez víkend článok, podľa ktorého je usmrtenou ženou slovenská prostitútka pôsobiaca vo Viedni. Obhajkyňa zadržaného muža následne potvrdila, že sa k činu priznáva, tvrdí však, že prostitútku uškrtil v panike, keď sa ich stretnutie. Ešte v ten istý deň údajne telo rozštvrtil a odviezol do obce Rust na brehu Neziderského jazera, kde nahádzal jednotlivé časti do vody z motorového člna.V predošlom článku sa uvádzalo, že Slovenka bola zavraždená sekerou. Ten istý muž údajne zavraždil človeka sekerou už aj pred niekoľkými rokmi. Podľa stredajšej správy APA ho v októbri 2016 podmienečne prepustili zo zariadenia pre páchateľov trestnej činnosti s duševnými poruchami. V minulosti bol dvakrát odsúdený za násilné trestné činy a vo väzení strávil dokopy 30 rokov.Zástupcovia policajného riaditeľstva a prokuratúry v rakúskej spolkovej krajine Burgenland uviedli na stredajšej tlačovej konferencii, že totožnosť usmrtenej ženy vo veku 20-30 rokov je stále nejasná a vkladajú nádej do vyhláseného celosvetového pátrania, ako aj do indícií od obyvateľov. Obeť štíhlej postavy bola vysoká približne 1,55-1,66 metra a nosila krátky účes červenkasto-čiernej farby, jej tvár však po náleze hlavy nebola už rozpoznateľná.Hovorkyňa prokuratúry uviedla, že zadržaný muž dokázal uviesť iba domnelé krstné meno obete, ktorú nemusel predtým poznať.