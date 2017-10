CATALÁ: Puigdemont by musel urobiť viac, ako len vypísať voľby

Na archívnej snímke katalánsky premiér Carles Puigdemont podpisuje deklaráciu nezávislosti v Barcelone, 10. október 2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 24. októbra (TASR) - Španielsky minister spravodlivosti Rafael Catalá v utorok vyhlásil, že Katalánsko bude musieť urobiť viac, ako len vypísať regionálne voľby, ak chce predísť tomu, aby sa Madrid prevzal jeho záležitosti.V rozhovore pre španielsky štátny rozhlas Catalá v utorok uviedol, že predseda katalánskej vlády Carles Puigdemont by mal v prvom rade objasniť, či vo svojom prejave z 10. októbra vyhlásil nezávislosť. Po referende o nezávislosti, ktoré sa v Katalánsku konalo 1. októbra a ktoré Madrid označil za protiústavné, Puigdemont v prejave vyhlásil, že v plebiscite dostal od voličov mandát na vyhlásenie nezávislosti.Španielsky Senát tento týždeň posudzuje žiadosť španielskej vlády, ktorá v sobotu 20. októbra ústami premiéra Mariana Rajoya avizovala prevzatie čiastočnej kontroly nad Katalánskom s cieľom obnoviť tam ústavný poriadok a vypísať nové voľby.Vláda prijala toto rozhodnutie po tom, čo Puigdemont v uplynulý štvrtok opäť pohrozil vyhlásením nezávislosti Katalánska, pričom však Madrid znovu vyzval na dialóg. Španielska vláda túto jeho reakciu na svoje ultimátum odmietla ako nedostačujúcu.Rajoy povedal, že chce od Senátu, aby mu dal právomoc rozpustiť katalánsku regionálnu vládu a vypísať predčasné voľby, a to čo najskôr. Navrhol, aby právomoci katalánskych úradníkov prevzali ministri ústrednej vlády.Vláda v Madride sa podľa Rajoya nechystá zrušiť katalánsku autonómiu, ale iba odvolať regionálnych úradníkov, ktorí porušili zákon. Kroky katalánskej vlády označil zaPodľa agentúry AP sa v posledných dňoch objavujú špekulácie, že Puigdemont by mohol vypísať regionálne voľby, aby sa vyhol intervencii Madridu.