Caterpillar zaznamenal v 1. štvrťroku výrazný nárast tržieb

Peoria 24. apríla (TASR) - Americký koncern Caterpillar, najväčší producent stavebných a ťažobných zariadení na svete, zaznamenal v 1. štvrťroku 2018 výrazný nárast tržieb a zisku. Jeho výsledky prekonali aj odhady analytikov.Konsolidovaný zisk spoločnosti za tri mesiace do konca marca 2018 vzrástol na 1,67 miliardy USD (1,36 miliardy eur) zo 194 miliónov USD v rovnakom období vlani. Po prepočítaní na akciu sa zisk Caterpillaru zvýšil na 2,74 USD z 32 centov/akcia v predchádzajúcom roku. Upravený zisk dosiahol 2,82 USD na akciu, zatiaľ čo analytici očakávali zisk 2,13 USD na akciu.Tržby spoločnosti v 1. štvrťroku vzrástli o 31 % na 12,86 miliardy USD z 9,82 miliardy USD pred rokom. Analytici Wall Street očakávali, že spoločnosť vykáže tržby 11,93 miliardy USD.Pri pohľade do budúcnosti očakáva spoločnosť za celý rok 2018 ďalšie náklady na reštrukturalizáciu, ale revidovala výhľad zisku smerom nahor, na 9,75 až 10,75 USD na akciu z predchádzajúcich 7,75 až 8,75 USD na akciu. Upravený zisk by sa mal pohybovať v rozpätí od 10,25 USD do 11,25 USD na akciu namiesto 8,25 až 9,25 USD/akcia.