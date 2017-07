Cavendish má po kolízii so Saganom zlomenú lopatku. Na TdF končí

Na snímke Brit Mark Cavendish sa drží za rameno po páde v záverečnom špurte štvrtej etapy cyklistických pretekov Tour de France z luxemburského Mondorf-les-Bains do francúzskeho Vittelu (207,5 km) 4. júla 2017. Foto: TASR/AP Na snímke Brit Mark Cavendish sa drží za rameno po páde v záverečnom špurte štvrtej etapy cyklistických pretekov Tour de France z luxemburského Mondorf-les-Bains do francúzskeho Vittelu (207,5 km) 4. júla 2017. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vittel 5. júla (TASR) - Britský cyklista Mark Cavendish utrpel po páde v utorňajšej 4. etape Tour de France zlomeninu pravej lopatky a na podujatí nebude pokračovať, oznámilo vedenie jeho stajne Dimension Data."Som nesmierne sklamaný zo správ o zlomenine. Tím bol dnes neskutočný, odviedol presne to, čo sme chceli. Myslím si, že som bol v dobrej pozícii a mal som šancu vyhrať. No je smutné, že som nakoniec dopadol takto a musím opustiť Tour, preteky, okolo ktorých som postavil celú moju kariéru," uviedol Cavendish, do ktorého v záverečnom špurte vrazil Peter Sagan.Slovenský jazdec tímu Bora-Hansgrohe približne 50 m pred cieľom etapy vystrčil lakeť, zasiahol vedľa neho šprintujúceho Cavendisha, ktorý vletel do ochrannej bariéry. Následne cez neho prepadli ďalší jazdci. Sagan sa hneď po finiši išiel Britovi k tímovému autobusu ospravedlniť, ale najprísnejšiemu trestu v podobe diskvalifikácie sa nevyhol."Želám všetko dobré tímovým kolegom v ďalšom pokračovaní Tour de France. Budem sledovať ich počínanie v televízii," dodal Cavendish. Špurtér stajne Dimension Data skončil s krvavým zranením v nemocnici, pri nepríjemnom páde utrpel zranenie ramena. "Mark utrpel fraktúru pravej lopatky. Našťastie to v tejto fáze nevyžaduje žiadny chirurgický zákrok a najdôležitejšie je, že neprišlo k poškodeniu nervov," povedal doktor tímu Adrian Rotunno.