Cavendish pochválil odvahu jury. Zároveň ocenil reakciu Sagana

Na snímke Brit Mark Cavendish prichádza do cieľa po páde v záverečnom špurte štvrtej etapy cyklistických pretekov Tour de France z luxemburského Mondorf-les-Bains do francúzskeho Vittelu (207,5 km) 4. júla 2017. Foto: TASR/AP

Vittel 5. júla (TASR) - Britský cyklista Mark Cavendish pochválil odvahu jury, ktorá diskvalifikovala úradujúceho majstra sveta Petra Sagana z Tour de France. Utorňajšia kolízia tak znamenala koniec na pretekoch pre oboch, keďže Cavendisha vyradila zlomenina pravej lopatky.Jeho prvotnou obavou bol krvácajúci prst na pravej ruke. "Na zemi bola krvavá mláka, pomyslel som si, že tam vykrvácam na smrť. Moji tímoví kolegovia však boli navôkol a pomohli mi na nohy. Chce to mnoho guráže, vylúčiť svetového šampióna z Tour de France. Táto jury je jedna z najskúsenejších, aké som tu zažil. Dokážem odhadnúť, do ktorej medzery sa zmestím," citovala Cavendisha agentúra AP.Brit nepociťuje nevraživosť voči Slovákovi a zdôraznil, že sú dobrí priatelia a Sagan mu zavolal v utorok, keď bol na vyšetrení v nemocnici. Ešte predtým ho prišiel skontrolovať k tímovému autobusu. "Bolo to od neho čestné, hneď sa prísť ospravedlniť. Ukázalo to náš vzťah, aj to, aký je človek. To si vážim viac než čokoľvek. Je smutné, že sme obaja von z Tour de France. Rozprávali sme sa, je to v poriadku," dodal víťaz tridsiatich etáp na najslávnejších cyklistických pretekoch sveta.Rozhodnutie jury podporil aj riaditeľ TdF Thierry Gouvenou.