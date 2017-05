Čavrič zo Slovanu je v nominácii srbskej reprezentácie do 21 rokov

Na snímke vpravo Aleksandar Čavrič v drese Slovan Bratislava. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 23. mája (TASR) - Tréner srbskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Nenad Lalatovič zverejnil 23-člennú nomináciu na finálový turnaj ME 2017 v Poľsku (16.–30. júna). Súčasťou srbského výberu je aj útočník ŠK Slovan Bratislava Aleksandar Čavrič, ktorý si zahrá už na svojom štvrtom európskom šampionáte.informuje oficiálna internetová stránka Slovana.Dvadsaťtriročný Srb sa výrazne podieľal na postupe svojho tímu na finálový turnaj. V kvalifikácii odohral desať zápasov s bilanciou dva góly a dve gólové asistencie. Čavrič má v mladom veku bohaté skúsenosti z mládežníckych európskych šampionátov – reprezentoval na ME do 19 rokov (2012, 2013) i na ME do 21 rokov v roku 2015. Z ME 2013 do 19 rokov má zlatú medailu.Srbsko si na ME v Poľsku zahrá v B-skupine s Portugalskom (17. júna o 18.00 h), Macedónskom (20. júna o 18.00 h) a Španielskom (23. júna o 18.00 h).vyjadril sa Čavrič na margo nominácie.