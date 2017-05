Čavušoglu: Ankara sa nebude doprosovať, aby Nemci zostali

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 18. mája (TASR) - Berlín má v kompetencii rozhodnúť sa, či stiahne svojich vojakov z leteckej základne Incirlik na juhu Turecka. Ankara sa nebude doprosovať, aby tam zostali. V dnešnom rozhovore pre tureckú spravodajskú televíziu NTV to vyhlásil šéf tamojšej diplomacie Mevlüt Čavušoglu.Rozhodnutie Nemecka udeliť azyl niektorým príslušníkom tureckých ozbrojených síl viedlo Ankaru k odmietnutiu žiadosti poslancov nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) o návštevu asi 270 krajanov-vojakov pôsobiacich na základni Incirlik v rámci medzinárodnej koalície proti džihádistom z Islamského štátu (IS).Tento krok tureckej strany vyvolal negatívne reakcie v Berlíne a prispel k zvýšeniu pravdepodobnosti, že sa Nemecko napokon rozhodne presunúť svoje prieskumné a tankovacie lietadlá spolu s obsluhujúcim personálom do inej krajiny.Turecký minister zahraničných vecí dnes v reakcii konštatoval, že Nemecko už nemôže pristupovať k Turecku, ako sa mu zachce. Berlín by sa k Ankare mal správať ako priateľ, nie ako šéf, dodal.Turecko už vlani v rámci vyjadrenia nevôle nad niektorými aspektmi nemeckej politiky po mesiace odmietalo vpustiť poslancov Bundestagu na spomínanú základňu. Až teraz však tento krok vyvolal v Nemecku po prvý raz i hrozby stiahnutia nemeckých lietadiel a ich posádok z Incirliku, ktorý je dlhodobo najdôležitejšou leteckou základňou Severoatlantickej aliancie (NATO) nielen v Turecku, ale fakticky v celom blízkovýchodnom priestore.Čavušoglu v rozhovore vyzval Spojené štáty, aby uvoľnili z funkcie osobitného splnomocnenca pre globálnu protidžihadistickú koalíciu Bretta McGurka, pretože podľa jeho názoru ide o muža, ktorý otvorene podporuje separatistov zo Strany kurdských pracujúcich (PKK) a ozbrojencov z kurdských Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG) v Sýrii.Ankara považuje obe tieto zoskupenia za teroristické organizácie. McGurka vymenovala do funkcie ešte vláda bývalého prezidenta USA Baracka Obamu. Podľa Čavušogla je éra Donalda Trumpa odlišná od Obamovej a neslobodno preto umožniť ľuďom bývalého vedenia, aby "otrávili" cestu.Turecký premiér Binali Yildirim v reakcii na kauzu Incirlik pred dvoma dňami vyhlásil, že Nemecko sa musí rozhodnúť, či chce stáť na strane svojho spojenca Turecka alebo údajných osnovateľov prevratu.Predseda tureckej vlády kritizujúc rozhodnutie nemeckých orgánov udeliť azyl tureckým vojakom, ktorých Ankara obviňuje z účasti na vlaňajšom zmarenom pokuse o štátny prevrat, konštatoval, že ide o o "S výzvou, aby si Nemecko vybralo, Yildirim dodal:namiesto skupín, ktoré Turecko pokladá za teroristické organizácie. Patria k nim kurdskí militanti a sieť tureckého duchovného Fethullaha Gülena.Turecké vedenie obviňuje Gülena a jeho hnutie z prípravy štátneho prevratu, čo vplyvný kazateľ žijúci v exile v Spojených štátoch popiera.