Čavušoglu: Hlavným problémom EÚ je, že sa nesnaží pochopiť druhých

Šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) – Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu si praje, aby EÚ zaobchádzala s Tureckom ako s rovnocenným partnerom. Podľa neho by sa predstavitelia EÚ mali konečne rozhodnúť a byť k Turecku úprimní. Ak EÚ neudelí bezvízový styk občanom jeho krajiny, minister tvrdí, že Turecko má právo pozastaviť migračnú dohodu. V rozhovore pre TASR na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2017 Bratislava Forum povedal aj to, že EÚ by sa mala snažiť pochopiť pocity Turkov, tureckú traumu a prečo zrazu ľudia začali požadovať trest smrti.