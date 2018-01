Čavušoglu:Spolupráca Turkov s Rusmi a Iránom zlepšila situáciu v Sýrii

Šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 3. januára (TASR) - Spolupráca Turecka s Ruskom a Iránom v rámci procesu stabilizácie Sýrie výrazne zlepšila situáciu v tejto vojnou zničenej krajine. V utorok zverejnenom rozhovore to pre agentúru DPA uviedol turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu.uviedol v rozhovore pre DPA v Ankare šéf tureckej diplomacie.domnieva sa Čavušoglu.Minister pripomenul, že spolupráca s Ruskom ohľadom prímeria v Sýrii sa uskutočnila aj napriek vážnym problémom. Moskva s Iránom sú hlavnými spojencami sýrskeho prezidenta Bašára Asada, kým Turecko podporuje sýrsku opozíciu a povstalcov, píše agentúra DPA.Čavušoglu v tejto súvislosti zdôraznil, že Asad nemôže Sýriu zjednotiť a podľa neho by mal sýrsky prezident odstúpiť.Minister tiež vyjadril potrebu systému protivzdušnej obrany, ktorý chceli pôvodne kúpiť od členských štátov Severoatlantickej aliancie NATO. Šéf tureckej diplomacie dodal, že napokon sa dohodli s Ruskom, keďže Ankare dalo "najlepšiu ponuku".Predstavitelia Turecka a Ruska podpísali v decembri zmluvu o financovaní nákupu v Rusku vyrobeného systému protivzdušnej obrany S-400 v hodnote 2,5 miliardy dolárov (2,08 miliardy eur). Na Západe tento kontrakt vyvolal znepokojenie. S prvými dodávkami súčastí systému do Turecka sa počíta v marci 2020.