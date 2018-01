CBRE:Slovensko stále súperí o zahraničné investície, najmä s Maďarskom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 31. januára (TASR) – Slovensko naďalej súperí o zahraničné investície, a to najmä s Maďarskom. Záujem je však aj o Rumunsko či Poľsko. Pre TASR to uviedol riaditeľ oddelenia priemyselných nehnuteľností z konzultačno-poradenskej spoločnosti CBRE Martin Varačka.V súvislosti s rozvojom industriálneho trhu, priemyselných a skladových parkov, je pre investorov čoraz zaujímavejší Balkán, pokračoval.konštatoval Varačka. To podľa neho znamená riešiť dostupnosť pracovnej sily a rýchlejší rozvoj cestnej infraštruktúry na strednom a východnom Slovensku.Pretrvávajúcim problémom je aj nedokonalosť legislatívy spojenej s výstavbou, čo ústi do predlžovania povoľovacích procesov, uzavrel.