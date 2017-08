CBS: Poškodenia zdravia diplomatov na Kube sú vážnejšie, ako sa zdalo

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 24. augusta (TASR) - Americkí a kanadskí diplomati pôsobiaci na Kube utrpeli vážnejšiu ujmu na zdraví, ako sa pôvodne predpokladalo. Informovala o tom v stredu americká televízna spoločnosť CBS.Jej spolupracovníci mali možnosť nahliadnuť do správ lekárov, ktorí vyšetrili diplomatov po návrate z karibskej ostrovnej krajiny a na základe poznatkov pripravili reportáž. Z nej vyplýva, že diplomati neutrpeli iba poškodenie sluchu, ale u časti z nich sa zistilo aj mierne alebo vážnejšie poškodenie mozgu či centrálneho nervového systému.Prvé správy o zdravotných ťažkostiach amerických diplomatov dostal rezort zahraničných vecí vo Washingtone na sklonku minulého roka, keď sa niekoľko diplomatov predčasne vrátilo do vlasti. Ministerstvo začalo s vyšetrovaním týchto "incidentov" so zámerom objasniť, či nešlo o zámerné útoky na zdravie diplomatov prostredníctvom zvukov nezachytiteľných ľudským uchom. Do Havany vyslali aj lekára-špecialistu s rovnakým zámerom.CBS s odvolaním sa na anonymné zdroje informovala, že americkí diplomati boli v Havane vystavení rôznemu obťažovaniu, došlo k poškodeniu ich motorových vozidiel, častému sledovaniu, ako aj vlámaniu sa do ich bytov.Americké ministerstvo zahraničných vecí zatiaľ žiadnych konkrétnych zodpovedných nemenovalo, avšak upozornilo Kubu, že v zmysle medzinárodného práva je jej povinnosťou chrániť zdravie a garantovať bezpečnosť diplomatov pôsobiacich v krajine.Kanadská televízia CBC skôr s odvolaním sa na odborníkov pre tajné služby uviedla, že na amerických a kanadských diplomatov mohlo byť namierené tajné zvukové zariadenie, ktoré malo zhromažďovať citlivé informácia. Táto operácia sa však zrejme vymkla spod kontroly.Ministerstvo zahraničných vecí USA ústami jedného z hovorcov pre CBS potvrdilo, že je v súvislosti s ochoreniami diplomatov v pravidelnom kontakte s kubánskymi úradmi.Kuba poprela, že by mala na ochoreniach diplomatov akýkoľvek podiel.uviedlo v augustovom vyhlásení ministerstvo zahraničných vecí krajiny v Havane.