Ceballos je hrdinom Realu Madrid, dal v premiére dva góly

Futbalista Dani Ceballos

Madrid 24. septembra (TASR) - Španielsky futbalista Dani Ceballos bol nečakaným hrdinom Realu Madrid v sobotňajšom ligovom dueli na trávniku Deportiva Alaves. Dvadsaťjedenročný stredopoliar prvýkrát nastúpil v La Lige v základnej zostave Realu a ponúknutej šance sa chopil na výbornú, keď dvoma gólmi zariadil víťazstvo úradujúceho majstra 2:1.Ceballos prišiel k "bielemu baletu" počas letného prestupového obdobia z Betisu Sevilla, za najlepšieho hráča tohtoročných majstrovstiev Európy do 21 rokov zaplatil madridský veľkoklub viac ako 16 miliónov eur. Pri početných absenciách dostal Ceballos šancu v základe, z ktorej vyťažil dva presné zásahy. "povedal tréner Realu Zinedine Zidane pre oficiálnu klubovú webstránku.Ceballos dostal hostí do vedenia v 10. minúte, keď využil skrumáž v obrane súpera a na jeho pohotový pokus nedokázal brankár Alavesu zareagovať. Deportivo vyrovnalo v 40. minúte, nechytateľnou hlavičkou sa prezentoval Manu Garcia. Nerozhodné skóre zmenil ešte pred prestávkou opäť Ceballos, chybu v defenzíve využil na druhý gól, ktorý mal napokon pečiatku troch bodov. "uviedol autor oboch gólov Realu.Obhajca titulu dosiahol iba tretie víťazstvo v šiestich tohtosezónnych ligových dueloch, v tabuľke figuruje s 11 bodmi priebežne na 4. mieste so sedembodovým odstupom za vedúcou Barcelonou. Real potvrdil, že sa mu zatiaľ lepšie hrá na ihriskách súperov, kde dosiahol všetky tri výhry, na Santiago Bernabeu má v troch zápasoch bilanciu dve remízy a jedna prehra. Alavesu nepomohla ani zmena na trénerskej lavičke, po šiestich kolách zostáva aj naďalej bez bodu.