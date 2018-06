CEBIT 2018: Atos predstavuje pracovisko budúcnosti

Atos Business Lounge ponúkne príležitosť do hĺbky prediskutovať portfólio riešení Atosu – nachádza sa v strede d!campusu.

BRATISLAVA 4. júna 2018 (WBN/PR) - Atos, globálny líder v digitálnej transformácii, predstaví na veľtrhu CEBIT 2018 v hale 13 riešenia pre pracovné prostredie v digitálnej ekonomike. Digitálna transformácia prináša nové nároky na technickú i netechnickú organizáciu pracoviska ako sú napríklad siete, mobilita, spolupráca, služby, ktoré nezávisia od typu zariadenia a zvyšovanie bezpečnostných požiadaviek. Ponuka Atosu pre digitálne pracovisko (Digital Workplace) firmám umožní čeliť týmto výzvam a vytvárať agilné a bezpečné digitálne pracoviská, v ktorých sa zamestnanci môžu spájať, komunikovať a efektívne spolupracovať. Výsledkom je zlepšená používateľská skúsenosť a spokojnosť, zvýšená produktivita i obchodný výkon.Experti spoločnosti Atos na pracoviská predstavia na veľtrhu CEBIT holistické riešenia súčasných výziev v digitálnom svete pod mottom „Pracovisko budúcnosti“. So zákazníckou základňou, do ktorej patrí viac ako milión používateľov Unified Communications a viac ako tri milióny zariadení, je Atos popredný globálny poskytovateľ riešení pre digitálne pracovisko. Spoločnosť Gartner ho vo svojej najnovšej správe Magic Quadrant for Managed Workplace Services, Europe (február 2018) označila za lídra, rovnako ako aj spoločnosť Everest vo svojom reporte PEAK Matrix Assessment for Workplace Services (júl 2017) a ISG vo svojom hodnotení Provider Lens Archetype pre oblasť Digital Workplace Services z júna 2017.End-to-end portfólio Atosu prináša bezproblémovú integráciu a pohodlnú používateľskú skúsenosť. Digitálne pracovisko budúcnosti stojí na cloude, mobilite, sieťovom prepojení a je nezávislé od typu zariadení. Okrem toho stavia na koncepte big data a na umelej inteligencii. Rad produktov Atosu zahŕňa konzultácie, dizajn a vývoj riešení inteligentnej mobility, transformačného manažmentu, inteligentnej spolupráce, riešenia Interaction Center, automatizáciu a robotiku. Atos kladie dôraz aj na bezpečnostné riešenia ako sú správa identít a prístupu či bezpečnosť na pracovisku.Experti Atosu predvedú na veľtrhu CEBIT 2018 typické scenáre, ktoré môžu nastať v mobilnom pracovnom dni projektového manažéra. Kolegovia v stánku C74 v hale 13 prevezmú úlohu projektových manažérov a spoločne s návštevníkmi prejdú možnými zastávkami pracovného dňa. Experti Atos Digital Workplace na reálnych príkladoch ukážu výhody integrovaného pracoviska, ktoré je orientované na používateľa, je nezávislé od typu zariadení i miesta a ktoré je bezpečné. Špeciálny dôraz je na interakcii medzi rôznymi technológiami v rozličných pracovných prostrediach.V apríli 2018 Atos a Google Cloud oznámili globálne partnerstvo, ktorého cieľom je poskytnúť bezpečné riešenia v oblastiach ako je hybridný cloud, dátová analytika a strojové učenie či digitálne pracovisko. Atos vyvíja postupy pre G Suite, aby ešte viac obohatil ponuku riešení digitálneho pracoviska pre podnikových zákazníkov, v ktorej je lídrom na trhu. G Suite, natívne cloudový súbor inteligentných nástrojov pre produktivitu a spoluprácu, je úplne kompatibilný s inými nástrojmi na spoluprácu. Atosu umožní ešte viac meniť a automatizovať digitálne pracovisko, zlepšovať používateľskú skúsenosť a produktivitu.