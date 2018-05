Čečensko chce zvýšiť počet nadväzujúcich mandátov ruského prezidenta

Na archívnej snímke Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Groznyj 9. mája (TASR) - Čečenský parlament pripravil a na najbližšom zasadaní prerokuje návrh zákona o zvýšení počtu na seba nasledujúcich funkčných období ruského prezidenta z dvoch na tri.S odvolaním sa na predsedu čečenského parlamentu Magomeda Daudova o tom v stredu informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy.S podobnou iniciatívou prišiel asi pred mesiacom čečenský prezident Ramzan Kadyrov, ktorý vtedy vysvetlil, že súčasný ruský prezident Vladimir Putin, ako predĺžiť výkon právomocí hlavy štátu bez obmedzovania počtu funkčných období na dve. Čečenský parlament tento Kadyrovov návrh podporil.Daudov spresnil, že vedenie čečenského parlamentu posúdilo možnosť predložiť Štátnej dume, dolnej komore federálneho parlamentu, návrh zmien časti ústavy o funkčnom období prezidenta.Ak by návrh z Čečenska prešiel, jedna osoba by mohla funkciu prezidenta Ruskej federácie zastávať nie dve, ale tri na seba nadväzujúce funkčné obdobia.Daudov zdôraznil, žeČečenský parlament sa na svojej schôdzi zíde najbližšie vo štvrtok.Funkcie ruského prezidenta na druhé šesťročné obdobie sa tento pondelok ujal Vladimir Putin, ktorý tento post zastáva štvrtýkrát.Jeho prvé dva prezidentské mandáty trvali každý štyri roky. Z prezidentskej funkcie odstúpil v roku 2008 vzhľadom na obmedzenie počtu volebných období na dve, stal sa však premiérom. Do prezidentského kresla sa vrátil v roku 2012. Funkčné obdobie ruskej hlavy štátu bolo predĺžené po úprave ústavy na šesť rokov. Putinov prvý šesťročný mandát sa začal v roku 2012, zatiaľ čo druhý sa skončí 7. mája 2024.