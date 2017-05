Čečenský vodca Kadyrov pozýva Macrona a Merkelovú na návštevu

Ramzan Kadyrov Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 30. mája (TASR) - Najvyšší predstaviteľ Čečenska Ramzan Kadyrov pozval dnes francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckú spolkovú kancelárku Angelu Merkelovú na návštevu tejto juhoruskej republiky, aby si osobne preverili, či sú pravdivé správy o mučení a zabíjaní tamojších gejov.Čečenský vodca zverejnil takýto príspevok v sociálnych médiách po tom, ako nový francúzsky prezident novinárom povedal, že počas pondelkového stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vo Versailles poukázal aj na otázku dodržiavania práv sexuálnych menšín v Čečensku.Kadyrov obvinil v tejto súvislosti európskych lídrov, že sa spoliehajú na "falošné informácie". Macron a Merkelová sú podľa neho vítaní, ak budú chcieť "hľadať pravdu" priamo v Čečensku.Ruské noviny Novaja Gazeta v apríli priniesli informácie, podľa ktorých čečenská polícia mučila či dokonca zabíjala miestnych gejov. Tlačová agentúra AP dnes pripomenula, že viedla rozhovory s dvoma obeťami takéhoto prenasledovania.Hovorca Kadyrova správy o prenasledovaní gejov už skôr poprel s tým, že takéto osoby v Čečensku "nie sú". Dodal, že ak by aj v tejto republike boli nejakí gejovia, bezpečnostné orgány by "s nimi nemali starosti, lebo samotní príbuzní by ich poslali tam, odkiaľ niet návratu".Francúzske organizácie zastupujúce sexuálne menšiny podali tento mesiac na Medzinárodnom trestnom súde (ICC) sťažnosť voči Kadyrovovi, ktorého obvinili z genocídy páchanej na homosexuáloch v Čečensku.