Čech a traja Poliaci sú hrdinami v Holandsku, zachránili otca s deťmi

Amsterdam/Praha/Varšava 9. januára (TASR) - Štyriaz krajín Vyšehradskej štvorky (V4) - Čech a traja Poliaci - sú aktuálne hrdinami v Holandsku. Štvorica smerovala v utorok 3. januára do práce, keď v obci Bovenkarspel na severe krajiny tulipánov spozorovala v rieke prevrátený osobný automobil a v ňom muža s dvoma deťmi.Všetci štyria neváhali ani minútu a skočili do rieky, aby pomohli zachrániť ohrozených, čo sa im napokon s pomocou privolaných hasičov a policajtov podarilo. Posádku havarovaného vozidla síce následne previezli do nemocnice, avšak bez vážnejšej ujmy na zdraví, iba s príznakmi podchladenia organizmu.Štvorica záchrancov následne pokračovala v ceste do práce v neďalekom záhradníctve.Viacerí z kvarteta v rozhovoroch pre holandské elektronické i printové médiá zdôraznil, že nie sú hrdinami, iba považovali za svoju povinnosť zachrániť životy. Ich statočnosť a veľkú zásluhu na šťastnom konci incidentu však vyzdvihli aj záchranári-profesionáli.