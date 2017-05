Čech Kempný podpísal ročný kontrakt s Chicagom

Marián Hossa oslavuje svoj gól s Michalom Kempnym (6), 20. januára 2017, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Chicago 28. mája (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Chicago Blackhawks podpísal nový ročný kontrakt s českým obrancom Michalom Kempným.Dvadsaťšesťročný bek odohral v tejto sezóne za "jastrabov" 50 duelov základnej časti s bilanciou dva góly a šesť asistencií. V play off nastúpil na jeden zápas. Bol to jeho prvý ročník v NHL. Mládežnícke roky strávil v rodnom Hodoníne, pokračoval v Skalici, odkiaľ prešiel do Komety Brno a sezónu 2015/16 strávil v Avangarde Omsk v KHL. Absolvoval posledné dve majstrovstvá sveta a zahral si aj na Svetovom pohári.