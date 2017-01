Čech pašoval z Hongkongu chránené korytnačky zabalené v plienkach

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 25. januára (TASR) - Dvanásť kusov chránených korytnačiek pašoval český občan z Hongkongu. Maďarskí policajti kontraband odhalili až pri cestnej kontrole v jeho vozidle neďaleko severomaďarského mesta Komárom, informovala dnes agentúra MTI.Hlavná prokurátorka Komárňansko-ostrihomskej župy Ildikó Resziová uviedla, že pašeráka obvinili z trestného činu poškodzovania prírody. Hrozí mu odňatie slobody do troch rokov.Tri kusy kuory vietnamskej, štyri kusy korytnačky arakanskej a päť kusov tzv. zlatých korytnačiek z Vietnamu (Pyxidea mouhotii) kúpil v Hongkongu. Zabalil ich po jednom do plienok, schoval v kufri a prepašoval letecky do Budapešti.Povolenie potrebné na nákup či chov vzácnych korytnačiek nemal, preto ich maďarské orgány zhabali a umiestnili do zoologickej záhrady v Györi.