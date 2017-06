Čechom vypadol zranený obranca Matějů, nahradí ho Havlík

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 17. júna (TASR) - V nominácii českej futbalovej reprezentácie na ME hráčov do 21 rokov v Poľsku prišlo k vynútenej zmene. Pre svalové zranenie bude Čechom chýbať obranca Viktorie Plzeň Aleš Matějů. Podľa informácie portálu idnes.cz ho vo výbere nahradí Marek Havlík zo Slovácka.ČR sa v základnej C-skupine šampionátu predstaví po boku Dánska, Nemecka a Talianska. Do turnaja vstúpia v nedeľu duelom s favorizovaným Nemeckom (Tychy, 18.00 SELČ).